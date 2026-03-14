Europako postuak urrutiago ditu Athleticek Gironaren aurka galdu ostean (3-0)
Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du Gironaren aurka, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi eta Claudio Echeverriren golekin 3-0 galduta. 35 punturekin, Europako postuak urrutiago ditu orain talde zuri-gorriak.
Athleticek 3-0 galdu du Gironaren aurka larunbat honetan, Montilivin jokatu den EA Sports Ligako 28. jardunaldiko partida. Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi eta Claudio Echeverriren golekin 3-0 galduta. Atsedenaldiaren ostean, zuri-gorriak saiatu dira partidari buelta ematen, baina ez dute aukerarik izan. Gironaren bigarren gola jaso ostean, partida hautsi egin da, eta porrot horrekin Athletic are gehiago urrundu da Europako postuetatik.
Athleticek eta Gironak Montilivin jokatu duten partidaren lehen zatia modurik txarrenean hasi da zuri-gorrientzat, 4. minutuan jaso baitu Valverderen taldeak 1-0ekoa, Gironak eskuin hegaletik egindako jokaldi batean. Hugo Rinconek jaurtiketa gurutzatu indartsua egin du, Viktor Tsygankoven asistentzia bat jaso eta gero. Golak agerian utzi ditu, berriz ere, Athleticek lehen minutuetan defentsan izan dituen arazoak.
Gola jaso ostean, Athletic erreakzionatzen saiatu da, baina etxekoen arean arriskua sortzeko zailtasun handiak izan ditu. Hurbilketa batzuk egin dituen arren, ez du Paulo Gazzaniga atezaina gehiegi urduritzea lortu.
39. minutuan, etxeko taldea bigarren gola egitetik gertu egon da, Vladyslav Vanatek jaurtiketa eginda, baina Unai Simonek geldiketa bikaina egin du 1-0ekoari eusteko.
Azkenean, Athletic markagailua kontra zuela joan da atsedenaldira (1-0).
Bigarren zatian, Valverdek Areso eta Guruzeta zelairatu ditu Gorosabel eta Navarroren ordez.
Hasi eta berehala, talde zuri-gorriak berdinketa lortzeko abagune argia izan du. Aymeric Laportek errematea egin du, baina defentsak jaurtiketa blokeatu du. Guruzetari baloia ondora erori zaio, baina aurrelariak erremate eskasa egin du, Gazzanigaren eskuetara bidaliz.
Athletic gola egiten saiatu da, baina 62. minutuan etxekoen atezaina agertu da berriro, Laportek area barruan egindako jaurtiketa geldiarazteko. 67.ean, Mikel Jauregizarren erdiraketa bikaina buruz errematatu du Guruzetak, baina atezainak erantzun bikaina eman dio beste behin.
78. minutuan, zorigaiztoko jokaldi batean, Azzedine Ounahik Unai Simonen aldaratze bat aprobetxatu du, Claudio Echeverrik huts egin eta gero, 2-0ekoa sartzeko.
Tsygankovek 3-0ekoa barkatu du, baina azkenean Echeverrik lortu du 92. minutuan, kontraeraso batean, aurkaria entregatuta zegoenean.
Athleticek 3-0 galdu du Gironaren aurka larunbat honetan, Montilivin jokatu den EA Sports Ligako 28. jardunaldiko partida. Gironaren bigarren gola jaso ostean, partida hautsi egin da, eta porrot horrekin Athletic are gehiago urrundu da Europako postuetatik.
Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du Gironaren aurka, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi eta Claudio Echeverriren golekin 3-0 galduta. Horrez gain, Athletic are gehiago urrundu da Europako postuetatik.
Athleticeko entrenatzailea EA Sports Ligako 28. jardunaldian Gironaren aurka jokatuko duten partidaz aritu da. Horren arabera, Gironari etxean irabaztea zaila izango da, baina proba hori gainditzea dute helburu.
Maroan Sannadi Athleticeko jokalaria bueltan da, belauneko lesioa osaturik du eta. Nola sentitzen den azaldu du prentsaurrekoan.
Bermeotarra joan den larunbatean ordezkatu behar izan zuten, Bartzelonaren aurkako partida hasi eta hamar minutura. Astelehen honetan egin dizkioten proba medikoek agerian utzi dute lesioa zenbaterainokoa den, nahiz eta hasiera batean larriagoa ematen zuen.
Zuri-gorriek dena eman dute zelaian, eta beste partida batzuetan falta izan zaien garra ikusi da jokoan, baina, hala ere, ezin izan dute Ligako liderra garaitu.
Athleticeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 27. jardunaldian Bartzelonaren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du. Zailtasunak zailtasun, norgehiagoka aldartea hobetzeko aukera bezala ikusten du. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Athleticeko entrenatzaileak onartu egin du Reala "defentsan sendo" aritu dela eta bere jokalariei "presioa gainditzea kosta" izan zaiela. Prestatzaile zuri-gorriaren ustez, "ez da finalerdia erabaki epaileak adierazitako penaltiagatik".
Athleticeko atezainak Realaren aurka galdutako Errege Kopako itzuliko finalerdiaz hitz egin du.