El Athletic sucumbe frente al Girona y se distancia de la zona europea (3-0)

Tras el tanto, el equipo visitante ha intentado reaccionar, pero ha tenido muchas dificultades para generar peligro real en el área rival. Aunque ha conseguido algunas aproximaciones, no ha logrado inquietar demasiado al portero Paulo Gazzaniga, que apenas ha tenido que intervenir durante el primer tiempo.

El Girona ha llevado algo más el peso del partido, mientras que el Athletic buscaba recuperar el control y encontrar espacios para acercarse al empate. Aun así, el equipo rojiblanco no ha terminado de encontrar fluidez en ataque. Además, el Girona ha estado cerca de ampliar la ventaja, en el minuto 39, cuando Vladyslav Vanat ha lograd rematar tras superar a su defensor, pero ha aparecido Unai Simón con una gran parada para evitar el segundo gol.

De esta manera, el Athletic ha llegado al descanso con desventaja en el marcador (1-0).