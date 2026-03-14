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El Athletic sucumbe frente al Girona y se distancia de la zona europea (3-0)

El equipo de Valverde ha sufrido una dolorosa derrota ante el Girona, cayendo 3-0 con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. Anclado en los 35 puntos, esta derrota puede hacer daño en su lucha por regresar a puestos europeos.

GIRONA, 14/03/2026.- El jugador del Girona Daley Blind (i) lucha por la posesión del balón con Iñaki Williams (d), del Athletic, durante el partido de liga entre el Girona y el Athletic celebrado este sábado en el estadio Montilivi en Girona. EFE/ Siu Wu
Girona vs. Athletic . Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek galdu egin du Gironaren aurka (3-0)
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L. U. G. | EITB

Última actualización

El Athletic ha perdido por 3-0 contra el Girona este sábado en el partido de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadi Municipal Montilvi. El equipo de Valverde ha sufrido una dolorosa derrota ante el Girona perdiendo 3-0 con goles de Hugo Rincón Areso, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. El equipo rojiblanco, anclado en los 35 puntos, ha tratado de reaccionar tras el descanso, pero no ha logrado materializar sus ocasiones. A raíz del segundo tanto del Girona, el partido se ha roto y el Athletic ha encajado un duro correctivo que lo aleja aún más de los puestos europeos.

 

 

La primera parte del partido entre el Athletic y el Girona en Estadi Montilivi ha comenzado de la peor manera posible para el conjunto rojiblanco. En el minuto 4, el equipo de Valverde ha encajado el 1-0 tras una jugada por la banda derecha del Girona que ha terminado con un potente disparo cruzado de Hugo Rincón, cedido por el Athletic, después de una asistencia de Viktor Tsygankov. El gol ha vuelto a evidenciar los problemas defensivos del Athletic en los primeros compases del encuentro.

Tras el tanto, el equipo visitante ha intentado reaccionar, pero ha tenido muchas dificultades para generar peligro real en el área rival. Aunque ha conseguido algunas aproximaciones, no ha logrado inquietar demasiado al portero Paulo Gazzaniga, que apenas ha tenido que intervenir durante el primer tiempo.

El Girona ha llevado algo más el peso del partido, mientras que el Athletic buscaba recuperar el control y encontrar espacios para acercarse al empate. Aun así, el equipo rojiblanco no ha terminado de encontrar fluidez en ataque. Además, el Girona ha estado cerca de ampliar la ventaja, en el minuto 39, cuando Vladyslav Vanat ha lograd rematar tras superar a su defensor, pero ha aparecido Unai Simón con una gran parada para evitar el segundo gol.

De esta manera, el Athletic ha llegado al descanso con desventaja en el marcador (1-0). 

En la segunda parte, el técnico del Athletic ha movido el banquillo y han entrado Areso y Guruzeta por Gorosabel y Navarro.

Nada más comenzar, el equipo rojiblanco ha tenido una ocasión clarísima para empatar. Tras un córner sacado en corto, Aymeric Laporte ha rematado, pero la defensa ha bloqueado el disparo. El balón le ha caído a Gorka Guruzeta, pero el remate del delantero ha sido muy flojo, mandando el cuero a las manos de Gazzaniga. 

El Athletic lo ha seguido intentando y Gazzaniga ha vuelto a aparecer en el 62 para frenar un disparo de Laporte dentro del área pequeña. En el 67, un gran centro de Mikel Jauregizar lo ha rematado de cabeza Guruzeta, pero el portero ha respondido otra vez con una gran parada.

Cuando más lo buscaba el Athletic, ha llegado el golpe del Girona. En el 78, tras una jugada desafortunada de Unai Simón, Azzedine Ounahi ha aprovechado un rechace tras una chilena fallida de Claudio Echeverri para marcar el 2-0

Minutos después, Tsygankov ha perdonado el 3-0, solo ante la portería, y al final lo ha conseguido Echeverri en el 92, a pase del delantero ucraniano en un contragolpe, con el rival ya entregado.

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