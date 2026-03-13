GIRONA VS ATHLETIC
Valverde: "Bihar aurrerapauso bat emateko aukera paregabea dugu"

Ernesto Valverde. Argazkia: EITB
Athleticeko entrenatzailea EA Sports Ligako 28. jardunaldian Gironaren aurka jokatuko duten partidaz aritu da. Horren arabera, Gironari etxean irabaztea zaila izango da, baina proba hori gainditzea dute helburu.

