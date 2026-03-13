Valverde: "Mañana tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido de la 28ª jornada de la Liga EA Sports ante el Girona. Ha señalado que ganar al Girona en casa es complicado, pero que su objetivo es superar esa prueba.
Maroan Sannadi: "Estoy en las mejores condiciones para dar lo mejor de mi"
El jugador del Athletic Club Maroan Sannadi está de vuelta tras recuperarse de su lesión de rodilla.
Las pruebas descartan una lesión grave de Unai Gómez, que tiene una contusión en la rodilla izquierda
El bermeano tuvo que ser sustituido el pasado sábado a los diez minutos del partido frente al Barcelona. Las pruebas médicas a las que ha sido sometido este lunes han revelado el alcance de una lesión que en un primer momento pareció de mayor gravedad.
El Athletic muestra mejoría, pero no es suficiente para derrotar al líder Barcelona (0-1)
Los rojiblancos lo han dado todo en el campo y en el partido se ha visto el juego que les ha faltado en otros partidos, pero aún así no han podido derrotar al líder de la Liga.
Valverde: "Es una buena oportunidad para nosotros, a pesar de la decepción de esta semana"
El entrenador del Athletic ha hablado sobre el partido que disputarán ante el Barcelona en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha dicho que a pesar de la dificultad, ve el encuentro como una oportunidad para ganar impulso anímico.
Rego: "Entrar en la final habría sido lo más bonito de la temporada"
El jugador del Athletic habla de la semifinal de la vuelta de la Copa del Rey perdida ante la Real Sociedad.
Valverde: "Nos han faltado más llegadas para tener opción de remontar la eliminatoria"
El técnico del Athletic ha reconocido que la Real Sociedad ha estado "contundente en defensa" y que a sus jugadores "les ha costado superar su presión". El entrenador rojiblanco cree que "no se ha decidido la semifinal por el penalti" pitado por el colegiado.
Valverde: "Nuestra intención es ir claramente a ganar"
"Los argumentos de cada equipo son diferentes, tenemos estilos distintos", ha señalado el entrenador del Athletic, al analizar, en la víspera de su disputa, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
La Peña Athletic Dos Hermanas Oscar de Marcos sueña con otra final en Sevilla
La peña sevillana tiene 73 socios y aproximadamente la mitad no tiene ningún tipo de vínculo con Euskal Herria. Saben que la clasificación está complicada, pero no pierden la fe. En las anteriores finales jugadas en la capital hispalense se hicieron notar; animaron las calles con su charanga e, incluso, pasearon una gabarra por el Guadalquivir.
Itxaso Uriarte, tras dejar el fútbol: "Te da mucha pena, y más acabar por lesiones, la nostalgia sigue quedando"
Uriarte ha completado una brillante y prolongada carrera en la élite, entre la Real Sociedad y el Athletic. Además de su notable trabajo sobre el campo, en el vestuario también ha sido un referente, para sus compañeras más jóvenes.