Maroan Sannadi: "Oso pozik nago, bueltan egoteak sentsazio ona ematen dit"

Maroan Sannadi Athleticeko jokalariaren adierazpenak.
18:00 - 20:00

Maroan Sannadi, Athleticeko jokalaria

Maroan Sannadi Athleticeko jokalaria bueltan da, belauneko lesioa osaturik du eta. Nola sentitzen den azaldu du prentsaurrekoan.

Athletic Club

