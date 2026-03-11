Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Maroan Sannadi: "Estoy en las mejores condiciones para dar lo mejor de mi"

Maroan Sannadi Athleticeko jokalariaren adierazpenak.
18:00 - 20:00

Maroan Sannadi, jugador del Athletic, en la rueda de prensa de esta mañana. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: Maroan Sannadi: "Oso pozik nago, bueltan egoteak sentsazio ona ematen dit"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Club Maroan Sannadi está de vuelta tras recuperarse de su lesión de rodilla.

Athletic Club

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X