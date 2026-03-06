ATHLETIC VS BARTZELONA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valverde: "Aukera ona da guretzat, aste honetako etsipena gorabehera"

Athletic
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 27. jardunaldian Bartzelonaren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du. Zailtasunak zailtasun, norgehiagoka aldartea hobetzeko aukera bezala ikusten du. (Adierazpenak gaztelaniaz)

Futbola Athletic Club San Mames EA Sports Liga Ernesto Valverde

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X