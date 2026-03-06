Valverde: "Es una buena oportunidad para nosotros, a pesar de la decepción de esta semana"

La peña sevillana tiene 73 socios y aproximadamente la mitad no tiene ningún tipo de vínculo con Euskal Herria. Saben que la clasificación está complicada, pero no pierden la fe. En las anteriores finales jugadas en la capital hispalense se hicieron notar; animaron las calles con su charanga e, incluso, pasearon una gabarra por el Guadalquivir.