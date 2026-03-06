ATHLETIC VS BARCELONA
Valverde: "Es una buena oportunidad para nosotros, a pesar de la decepción de esta semana"

Athletic
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Valverde: "Aukera ona da guretzat, aste honetako etsipena gorabehera"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador del Athletic ha hablado sobre el partido que disputarán ante el Barcelona en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha dicho que a pesar de la dificultad, ve el encuentro como una oportunidad para ganar impulso anímico. 

Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Ernesto Valverde

