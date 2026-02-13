Ebatzitako gaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

FIFAk zerrenda beltzetik atera du Athletic

Horrela, Erregistroa Debekatzeko Zerrendatik ateratzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela baieztatzen du.
BILBAO, 11/02/2026.- El guardameta del Athletic Club, Álex Padilla, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
Alex Padilla Realaren aurkako partidan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Futboleko Nazioarteko Federazioak (FIFA) bere zerrenda beltzetik atera du Athletic ostiral honetan, eta Erregistroa Debekatzeko Zerrendatik ateratzeko baldintzak betetzen dituela baieztatu du.

Ostegunean, FIFAk "baneatutako" kluben zerrenda batean sartu zuen Athletic. Zigorra –asteazkenean sartu zen indarrean– hiru fitxaketa-leihotan zehar luzatzekoa zen, hau da, hurrengo bi udak eta 2026-27 denboraldiko negua, 2027-28ko negura arte iritsiz.

Arrazoia Alex Padilla atezainaren itzulerari buruzko desadostasuna izan zen, Pumasera joan ondoren, talde zuri-gorrira itzuli baitzen Agirrezabala Valentziara joan zenean.

Futbola Athletic Club San Mames

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X