La FIFA saca al Athletic de su lista negra

Así, confirma que cumple los requisitos exigidos para salir de la Lista de Prohibición de Registro.
BILBAO, 11/02/2026.- El guardameta del Athletic Club, Álex Padilla, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
Álex Padilla en el partido contra la Real. Foto: EFE
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha sacado este viernes al Athletic Club de su lista negra. Así, confirma que cumple los requisitos exigidos para salir de la Lista de Prohibición de Registro, quedando zanjado el asunto.

El jueves el Athletic fue incluido por la FIFA en una lista de clubes "baneados". La sanción –que entró en vigor el miércoles– afectaría al equipo masculino durante tres ventanas de fichajes, lo que supondría los dos próximos veranos y el invierno de la temporada 2026-27, llegando hasta el invierno de la 2027-28.

La razón habría sido una discrepancia sobre el regreso del portero Álex Padilla tras la salida al Pumas y su vuelta cuando Agirrezabala se fue al Valencia.

