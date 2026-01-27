Rueda de prensa
Iñigo Lekue, sobre el partido de Champions ante el Sporting de Lisboa: "Lo afrontamos con la ilusión de poder vivir una noche mágica"

Iñigo Lekue, Athleticeko jokalaria, Txapeldunen Ligako partidaren atarian.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñigo Lekue, Txapeldunen Ligako Sportingen aurkako partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"
author image

EITB

Última actualización

El Athletic Club se enfrenta este miércoles al Sporting de Lisboa en el último encuentro de la fase Liga de la Liga de Campeones. El jugador Iñigo Lekue y el entrenador Ernesto Valverde han analizado el partido en rueda de prensa. 

Fútbol Athletic Club UEFA Champions League

