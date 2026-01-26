Las cuentas del Athletic en la última jornada de Champions
El Athletic llega a la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se juega este miércoles dependiendo de sí mismo para meterse en los 'playoffs', aunque sin 'factor campo'. Este miércoles se disputa, en horario unificado a las 21:00, la octava y última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
El Villarreal no se juega nada en el BayArena ante el Bayer Leverkusen alemán, pero una victoria, además de para despedirse con buen sabor de boca de la competición, estrenando por fin su casillero de triunfos y para evitar quedar último, podría venirle bien al conjunto bilbaíno.
Los leones se han metido de lleno en la lucha por seguir vivos en la máxima competición continental después de remontar en Bérgamo a la Atalanta (2-3), un resultado que le deja con 8 puntos en la vigesimotercera posición de la tabla clasificatoria.
Ahora, en San Mamés y frente al Sporting lisboeta, necesita ganar para prácticamente asegurar su presencia en las eliminatorias, ya que tampoco debe despistarse en su diferencia de goles, actualmente en -4, aunque los que tiene delante deberían ganar todos.
De los equipos con los mismos puntos que los de Ernesto Valverde, el Olympiacos, 24º, tiene -5 y juega a domicilio ante el Ajax, el Nápoles, 25º, -5 antes de recibir al Chelsea, y el Copenhague, -6 y con duelo en el Spotify Camp Nou. Además, también podría valerle el empate, aunque eso ya le haría depender notablemente de otros escenarios.
