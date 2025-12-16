Superkopa
Athleticek jokatuko duen Emakumezkoen Superkopa Castellon izango da, urtarrilaren 20tik 24ra bitartean

Javi Lergaren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du finalerdietan, urtarrilaren 21ean, 19:00etan; finala hilaren 24rako aurreikusita dago, eta beste finalerdia berriz, 20an jokatuko dute Real Madrilek eta Atletico Madrilek.

Athleticeko Sara Ortega, Bartzelonaren aurka.
Atheltic F Ligan FC Bartzelonaren aurka; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek jokatuko duen Emakumezkoen Superkopa Castellon jokatuko da, urtarrilaren 20tik 24ra bitartean, Espainako Futbol Federazioak astearte honetan jakinarazi duen bezala. Javi Lergaren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du finalerdietan, urtarrilaren 21ean, 19:00etan; finala 24rako aurreikusita dago, eta beste finalerdia, berriz, hilaren 20an, Real Madrilek eta Atletico Madrilek jokatuko dute.

Horrela, Superkopa Skyfi Castalia estadioan jokatuko da; horrek 15.000 ikusle baino gehiago jasotzeko edukiera dauka.

Jokatuko diren hiru partidak, hau da, bi finalerdiak eta finala, 19:00etan hasiko dira.

