Athletic y PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que los de Valverde se han defendido como gatos panza arriba, Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.

El portero internacional se ha lucido primero con dos extraordinarias paradas en dos remates a bocajarro de Senny Mayulu (m.44 y m.49) y en un disparo cruzado de Warren Zaire-Emery (m.53) rebajando la enorme presión de un PSG arrollador tras el descanso.

El Athletic se ha repuesto y ha nivelado de nuevo el juego, aunque Simón ha vuelto a ser decisivo en un disparo de Fabián (m.87).

Las mejores ocasiones de los de Ernesto Valverde fueron en la primera mitad, un fuerte chut alto de Oihan Sancet tras una buena combinación de sus compañeros y gol olímpico que intentó Alex Berenguer en una falta que parecía un córner.

No les mejora mucho el empate a los rojiblancos, ya que siguen a dos puntos de un objetivo para el que cada vez tiene menos oportunidades. Las dos últimas que les quedan son la visita al Atalanta en Bérgamo y el choque ante el Sporting de Portugal con el que finaliza la Fase de Liga de la mejor competición continental.

Valverde tiró de Yuri para sustituir las bajas en el centro defensa, donde solo tenía disponible a Vivián y además apostó por Adama para relevar al ex PSG.

El inicio del segundo tiempo fue un monólogo de los de Luis Enrique y tuvo que aparecer de nuevo Simón para salvar los muebles rojiblanco. Lo hizo dos veces seguidas. Una para repeler otro remate a bocajarro a Mayulu y otra para despejar un duro disparo cruzado de Zaire-Emery.

Cogió algo de aire el Athletic después de estar corriendo 13 minutos continuamente detrás del balón, y Berenguer enganchó alto un disparo desde la frontal.

No les duró mucho la tregua a los rojiblancos, que vieron como Barcolá, en una carrera impresionante por el carril del 10 estrellaba el balón en el larguero.

Los cambios refrescaron a los de Valverde, que tuvieron unos minutos en su campo al PSG y vieron como Berenguer lo intentaba de nuevo sin éxito.

- Ficha técnica:

0 - Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, m.73), Vivián, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga, m.78), Jauregizar (Rego, m.73); Berenguer, Sancet (Hierro, m.73), Nico Williams; y Guruzeta (Unai Gómez, m.62).

0 - París SG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola (Gonzçalo Ramos, m.78), Mayulu (Doué, m.62) y Kvaratskhelia.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a los locales Jauregizar (m.27), Bereenguer (m.48) y Unai Gómez (m.93), y al visitante Zaire-Emery (m.30).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en San Mamés ante 51 772 espectadores. Dato oficial. San Mamés prácticamente lleno y unos 2500 seguidores visitantes.