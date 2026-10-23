Alavés vs. Málaga (1-1)
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Mañas: “Con más tiempo, hubiéramos sacado la victoria"

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Aitor Mañas
18:00 - 20:00
Aitor Mañas. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Mañas: "Denbora gehiagorekin, garaipena lortuko genuen"
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Última actualización

El jugador del Alavés ha hablado sobre el empate logrado ante el Málaga (1-1) en el partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Su gol ha salvado un punto para su equipo, y ha destacado que, "con más tiempo", hubieran logrado la victoria.

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