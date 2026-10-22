¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Sánchez Flores: “Tenemos la necesidad de cambiar de tendencia; hemos traído errores del pasado”
Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del partido contra el Málaga. Ha destacado que “tienen la necesidad de hacer un buen partido y que el resultado sea positivo”, y que tiene “100% de confianza” en el equipo para ir a ganar el partido.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Quique Sánchez Flores: “Tenemos que revisar la falta de contundencia que tenemos en algunas jugadas"
EN DIRECTO
Hace min.
Los errores defensivos condenan al Alavés ante el Celta en Balaídos (2-1)
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés empata ante el Sevilla en Mendizorroza (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Quique Sánchez Flores, antes del partido ante el Celta: “Somos séptimos, démosle importancia a lo que tenemos"
EN DIRECTO
Hace min.
Jonny Otto, ante el Celta-Alavés: “No tenemos necesidad de ganar, pero sí el convencimiento”
EN DIRECTO
Hace min.
Un Alavés con diez cae derrotado ante el Atlético en Mendizorroza (1-2)
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez Flores: “Intentaremos hacer un partido con mucha energía desde el principio”
EN DIRECTO
Hace min.
Toni Martínez: “Llevamos bastantes porterías a cero y queremos hacer otra frente al Atlético”
EN DIRECTO
Hace min.
Ville Koski regresa a Vitoria tras lesionarse con la selección de Finlandia
Cargar más