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Sánchez Flores: “Tenemos la necesidad de cambiar de tendencia; hemos traído errores del pasado”

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18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga.
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: “Joera aldatzeko beharra dugu; iraganeko akatsak ekarri ditugu”
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Última actualización

Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del partido contra el Málaga. Ha destacado que “tienen la necesidad de hacer un buen partido y que el resultado sea positivo”, y que tiene “100% de confianza” en el equipo para ir a ganar el partido.

Fútbol Quique Sánchez Flores LaLiga EA Sports Alavés

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