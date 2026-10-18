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El Alavés empata ante el Sevilla en Mendizorroza (1-1)
Euskaraz irakurri: Alavesek bana berdindu du Sevillaren aurka Mendizorrotzan (1-1)
El Alavés ha sumado un punto ante el Sevilla en Mendizorroza tras empatar a uno. En la primera parte, el conjunto andaluz ha sido superior y Rosa ha adelantado al Sevilla en el minuto 40. Tras el descanso, las alavesas han dado un paso adelante y Guallar ha firmado el empate en el minuto 48. A partir de ahí, el partido se ha igualado, pero el marcador ya no se ha movido.
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