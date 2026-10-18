El Alavés empata ante el Sevilla en Mendizorroza (1-1)

El Alavés ha sumado un punto ante el Sevilla en Mendizorroza tras empatar a uno. En la primera parte, el conjunto andaluz ha sido superior y Rosa ha adelantado al Sevilla en el minuto 40. Tras el descanso, las alavesas han dado un paso adelante y Guallar ha firmado el empate en el minuto 48. A partir de ahí, el partido se ha igualado, pero el marcador ya no se ha movido.