Celta vs. Alavés
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Quique Sánchez Flores, antes del partido ante el Celta: “Somos séptimos, démosle importancia a lo que tenemos"

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Quique Sánchez Flores entrandor Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores, Celtaren aurkako partidaren atarian: "Zazpigarrenak gara, eman diezaiogun garrantzia daukagunari"
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Última actualización

El entrenador del Alavés ha puesto en valor lo hecho por el equipo hasta ahora, en vísperas del partido que el domingo les medirá al Celta en la novcena jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés

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