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Quique Sánchez Flores, antes del partido ante el Celta: “Somos séptimos, démosle importancia a lo que tenemos"
El entrenador del Alavés ha puesto en valor lo hecho por el equipo hasta ahora, en vísperas del partido que el domingo les medirá al Celta en la novcena jornada de LaLiga EA Sports.
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