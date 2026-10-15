Celta vs. Alavés
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Jonny Otto, ante el Celta-Alavés: “No tenemos necesidad de ganar, pero sí el convencimiento”

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Jonny Otto (Alaves)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jonny Otto, Celta-Alaves partidaz: “Ez dugu irabazteko beharra, baina bai konbentzimendua”
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El futbolista gallego del equipo vasco, exjugador del Celta, ha hablado en torno al partido que enfrentará, el domingo desde las 16:15 horas, al Alavés con el conjunto vigués.

Fútbol LaLiga EA Sports Alavés

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