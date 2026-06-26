Aitor Mañas renueva con el Alavés hasta 2030 y da el salto al primer equipo
El albiazul Aitor Mañas ha renovado su contrato con el Deportivo Alavés hasta 2030 y dará el salto al primer equipo la próxima temporada.
El delantero madrileño llegó a Vitoria-Gasteiz la pasada temporada procedente del Deportivo Aragón, después de firmar una sobresaliente temporada en el filial aragonés como máximo goleador del equipo.
Su incorporación al filial vitoriano no tardó en dar resultados y el atacante se convirtió rápidamente en una de las referencias ofensivas del conjunto dirigido por Molo Casas.
Durante su primera campaña como albiazul, Mañas disputó 19 encuentros en el filial y anotó 7 goles, pero podían haber sido números mayores ya que entró rápidamente en la dinámica del primer equipo.
Aitor Mañas debutó con el Deportivo Alavés en la Copa del Rey, frente al CD Portugalete, y pocos días después lo hizo en LaLiga EA Sports con 13 minutos ante Osasuna.
En total jugó 13 encuentros entre las dos competiciones, con tres titularidades.
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