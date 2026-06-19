Los cedidos Calebe, Diabate y Pacheco dejan el Alavés

Calebe Gonçalves, Jon Pacheco e Ibrahim Diabate, cedidos esta temporada en el Deportivo Alavés, cierran su etapa en el club vitoriano y regresan a sus clubes de origen una vez finalizada la temporada.

El conjunto babazorro deseó agradecer “su compromiso” a los jugadores, que han tenido diferente protagonismo esta temporada. También les ha deseado “la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”.

El brasileño Calebe Gonçalves, cedido por el Fortaleza, tuvo más protagonismo con el entrenador Eduardo Coudet que con sus sustituto Quique Sánchez Flores. Disputó 21 partidos entre liga y copa, acumulando 888 minutos.

Jon Pacheco, central cedido por la Real Sociedad, disputó 25 partidos, pero acabó fuera del ‘once’ titular en la recta final de la temporada, que acabó lesionado.

Ibrahim Diabate, cedido por el GAIS sueco, llegó a Vitoria en el mercado de invierno. El marfileño disputó 581 minutos en 10 encuentros en los que anotó dos goles, uno de ellos al FC Barcelona, que fue decisivo para la consecución del objetivo de la permanencia.