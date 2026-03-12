Elkarrizketa
Elene Errasti Alaveseko jokalaria: "Espero dugu iazko bukaera hobetzea eta helburua betetzea"

Elene-Errazti-jugadora-Alaves
18:00 - 20:00

Elene Errasti Alaveseko jokalaria. Irudia: EITB

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Sei jardunaldiren faltan, Alaves da emakumezkoen bigarren mailako liderra. Horrela amaituz gero, elitera igotzea lortuko dute. Zazpi puntuko abantaila dute bigarren sailkatuarekiko, baina nahiago dute zuhur jokatu, iaz igoera gertu izan zutelako eta ihes egin zielako.

Futbola Emakume kirolariak Ibaia Alaves

