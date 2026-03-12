Elene Errasti Alaveseko jokalaria: "Espero dugu iazko bukaera hobetzea eta helburua betetzea"
Sei jardunaldiren faltan, Alaves da emakumezkoen bigarren mailako liderra. Horrela amaituz gero, elitera igotzea lortuko dute. Zazpi puntuko abantaila dute bigarren sailkatuarekiko, baina nahiago dute zuhur jokatu, iaz igoera gertu izan zutelako eta ihes egin zielako.
Quique Sanchez Flores: “Alavesek etxean lortu ditu puntu gehienak, jarraitzaileen animoekin. Horri eutsi behar diogu”
Alavesek bi puntura du jeitsiera, hortaz, oso garrantzitsua da arabarrentzat bihar garaipena lortzea. Gainera Quique Sanchez Flores estreinakoz arituko da etxean, zaleen aurrean.
Zorigaiztoko amaiera Alavesentzat Valentzian (3-2)
Talde babazorroak bi aldiz hartu du aurrea markagailuan, baina penalti batek eta Pacheco eta Guevararen kaleratze bikoitzak amaierarik txarrena eragin dute.
Sanchez Flores: "Egiten denak zerikusi handiagoa izango du emozionalarekin kirolarekin baino"
Alaveseko entrenatzaile berriak EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partidaz hitz egin du. Aitortu du lan denbora mugatua izan dela taldea nahi bezala moldatzeko, baina talde sendoa izaten saiatuko direla esan du.
Facundo Garcesek ezin izango du neurketa ofizialik jokatu zortzi hilabetean
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak (KAA) partzialki onartu du zazpi futbolariren helegitea, tartean Garces bera, eta norgehiagoka ofizialetara mugatu du FIFAk jarritako zigorra, agiriak faltsutzeagatik Malaysiako pasaportea lortzeko. Ondorioz, jokalari argentinarrak Alavesekin entrenatu eta lagunartekoak jokatu ahal izango ditu.
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea: "Arima duen taldea da, gustatzen zait"
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaile berria aurkeztu dute asteazken honetan, eta taldeari buruzko lehen iritziak eman ditu, baita etorkizunari begira dituen helburuak ere.
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria
Gasteizko klubak Eduardo Chacho Coudet ordezkatzeko aukeratu du 61 urteko entrenatzailea; izan ere, River Plate taldeak Coudet fitxatu du. Sanchez Flores, EA Sports Ligan, Getafe, Valentzia, Atletico Madril, Espanyol eta Sevilla zuzendu ditu. 2028ra arte sinatu du Alavesekin.
Coudetek Alavesen entrenatzailea izateari utzi dio
Argentinarra 2024ko abenduan hasi zen euskal taldea zuzentzen, Luis Garcia Plazaren ordez. 2024-2025 denboraldian, Coudet entrenatzaile zebilela, Alavesek EA Sports Ligako azken-aurreko jardunaldian lortu zuen mailari eustea, eta 2025-2026an jaitsiera postuetatik kanpo ibili da.
Sivera: "Bat gutxiagorekin egotea traba izan da"
Alaveseko atezainak EA Sports Ligako 26. jardunaldian Levanteren aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (2-0).
Espiren azken uneko golek Alavesen lan ona zapuztu dute Levanten (2-0)
Babazorroak jaun eta jabe izan dira lehen zatian, gola sartzeko aukera asko izan dituzte, baina Parada kaleratzeak eta Espiren bi golek punturik gabe utzi dituzte bisitariak.