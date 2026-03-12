Entrevista
Andrea Esteban, entrenadora del Alavés Gloriosas: ''Aprendimos mucho de lo del año pasado; nos ha hecho más fuertes''

Andrea Esteban, entrenadora del Alavés Gloriosas. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Elene Errasti Alaveseko jokalariari elkarrizketa 2026ko martxoan
E. L. H. | EITB

A falta de seis jornadas Alavés Gloriosas lidera la tabla de la Primera REF, la segunda división femenina. De terminar así, lograrán el ascenso a la élite. Tienen un colchón de siete puntos sobre las segundas clasificadas, pero prefieren ser cautas porque el año pasado rozaron el ascenso y se les escapó.

Fútbol Mujeres deportistas Ibaia Alavés

