ERREGE KOPA
Coudet: "Partida on bat egin eta oso futbol ona erakutsi nahiko nuke; guretzat hau da finala"

18:00 - 20:00
Chacho Coudet. Irudia: EITB
Alavesek Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu Realaren aurka, Mendizorrotzan. Coudetek, prentsaurrekoan, argi utzi du “dena emango dutela”, Kopak fase gehiago baditu ere, biharkoa “kanporaketa da, dena edo ezer ez”.

Futbola Alaves Errege Kopa Mendizorrotza

