Coudet: “Ojalá podamos hacer un gran partido y mostrar un muy buen fútbol; la final para nosotros es esta”

18:00 - 20:00
Chacho Coudet. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Coudet: "Nahiago nuke partida handi bat egin eta oso futbol ona erakutsi ahal izango bagenu; guretzat hau da finala"
author image

EITB

Última actualización

El Alavés jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, en Mendizorroza. Coudet, en rueda de prensa, ha dejado claro que “van a por todas” ya que, aunque la Copa tenga más fases, lo de mañana es “eliminatoria, todo o nada”.

Fútbol Alavés Copa del Rey Estadio de Mendizorroza

