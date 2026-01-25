Alaves vs Betis (2-1)
Toni Martinez: "Talde honek beti ematen du aurpegia"

Toni Martinez
18:00 - 20:00
Toni Martinez. Argazkia: EITB
Alaveseko jokalariak Betisen aurka lortutako garaipenari buruz (2-1) hitz egin du Mendizorrotzan jokatutako EA Sports Ligako 21. jardunaldian (adierazpenak gaztelaniaz).

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

Ander Guevara
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka.  Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

