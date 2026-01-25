Alavés vs. Betis (2-1)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Toni Martínez: "Este equipo siempre da la cara"

Toni Martinez
18:00 - 20:00
Toni Martínez. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Toni Martinez: "Talde honek beti ematen du aurpegia"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Alavés ha hablado sobre la victoria lograda ante el Betis (2-1) en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Mendizorroza.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Denis Suárez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X