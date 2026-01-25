EA Sports Liga
Jaitsieratik ihes egiteko garaipena lortu du Alavesek Betisen aurka (2-1)

Sivera harresi bilakatu da atean, eta Carlos Vicentek eta Toni Martinezek sartu dituzte babazorroak jaitsiera postuetatik ateratzeko golak.
VITORIA, 25/01/2026.- Los jugadores del Alavés celebran el gol de Toni Martínez, segundo del equipo vasco, durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Deportivo Alavés y Real Betis disputan este domingo en Mendizorroza. EFE/ L. Rico
Alaveseko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek 2-1 irabazi du Betisen aurka igande honetan Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 21. jardunaldiko partidan. Sivera harresi bilakatu da atean, eta Carlos Vicentek eta Toni Martinezek sartu dituzte babazorroak jaitsiera postuetatik ateratzeko golak.

Partida ezin hobeto hasi da babazorroentzat; izan ere, Carlos Vicentek jokaldi ona garatu du Boyerekin batera, arearaino iritsi eskuin hegaletik eta berak gola sartzeko 3. minuturako (1-0).

Golak motibatzeko balio izan die, eta gora etorri dira. Hala, Blancok eta Protesonik ere aukera argiak izan dituzte, baina oraingoan baloia ez da sarera heldu. Betisek ere izan ditu bere abaguneak, baina Sivera bikain bat aurkitu dute aurrean. Bakanmbuk berak hiru aldiz berdindu ahal izan du markagailua.

Ordu erdira, Tenagliak lurrera bota du Abde area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du. Baina, VARean jokaldia berrikusi ondoren, Betiseko jokalaria izan dela Alaveskoa zapaldu duena ikusi du, eta bertan behera utzi du penaltia.

Lehen zatiko azken minutuak oso berdinduak izan dira, baina euskal taldeak atsedenaldira aurretik joatea lortu du.

Bigarren zatiaren hasiera lehenengoaren kopia izan da. Lehen jokaldian, Toni Martinezek buruz errematatu du erdiraketa bat bigarren gola igotzeko markagailura (2-0).

Mendizorrotzan jai giroa nabaria izan da, eta jokalariek behar bezala erantzun diete zaleei. Sendo mantendu dira zelaian, eta Betisek ez zuen arearako bidea aurkitzen. Hala ere, Sivera pare bat aldiz gehiago agertu behar izan da sustoak eteteko.

Partidako azken aukerak Betisenak izan dira, eta luzapenean Abdek gol bat sartzea lortu du (2-1). Baina Alavesek ondo eutsi dio etxean, bost jardunaldiren ostean garaipena lortuz eta jaitsiera postuetatik irtenez.

