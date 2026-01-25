LaLiga EA Sports

Victoria del Alavés ante el Betis para escapar del descenso (2-1)

Sivera se ha convertido en un muro en la portería, y Carlos Vicente y Toni Martínez han marcado los goles para sacar a los babazorros de los puestos de descenso.
VITORIA, 25/01/2026.- Los jugadores del Alavés celebran el gol de Toni Martínez, segundo del equipo vasco, durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Deportivo Alavés y Real Betis disputan este domingo en Mendizorroza. EFE/ L. Rico
Jugadores del Alavés celebrando un gol. Foto: EFE
I. G. A. | EITB

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha ganado 2-1 al Betis en el partido correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en Mendizorroza. Sivera se ha convertido en un muro en la portería, y Carlos Vicente y Toni Martínez han marcado los goles para sacar a los babazorros de los puestos de descenso.

El partido no ha podido empezar mejor para los babazorros, ya que Carlos Vicente ha desarrollado una buena jugada junto a Boyé, llegando hasta el área por la banda derecha para que él mismo marcara en el minuto 3 (1-0) .

El gol les ha servido para motivarse y se han venido arriba, de manera que Blanco y Protesoni también han tenido ocasiones claras, pero esta vez el balón no ha llegado a la red. El Betis también ha tenido sus ocasiones, pero se han encontrado con un Sivera soberbio delante. El propio Bakanmbu ha podido igualar el marcador hasta en tres ocasiones

A la media hora, Tenaglia ha derribado a Abde dentro del área y el árbitro ha pitado penalti pero, tras revisar la jugada en el VAR, ha visto que ha sido el jugador del Betis el que ha pisado el del Alavés y ha anulado el penalti.

Los minutos finales de la primera parte han sido muy igualados, pero el equipo vasco ha conseguido irse al descanso por delante.

El inicio de la segunda parte ha sido una copia de la primera. En la primera jugada, Toni Martínez ha rematado de cabeza un centro para subir el segundo gol al marcador (2-0).

En Mendizorroza el ambiente festivo se ha dejado notar y los jugadores han respondido adecuadamente a la afición, manteniéndose firme en el terreno de juego y sin que el Betis encontrara el camino hacia el área, si bien Sivera ha tenido que aparecer un par de veces más para cortar sustos.

Las últimas ocasiones del partido han sido del Betis, que en el descuento ha logrado marcar un gol mediante Abde (2-1). Pero el Alavés ha aguantado bien en casa, logrando la victoria tras cinco jornadas y saliendo de los puestos de descenso.

