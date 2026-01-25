Victoria del Alavés ante el Betis para escapar del descenso (2-1)
El Deportivo Alavés ha ganado 2-1 al Betis en el partido correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en Mendizorroza. Sivera se ha convertido en un muro en la portería, y Carlos Vicente y Toni Martínez han marcado los goles para sacar a los babazorros de los puestos de descenso.
El partido no ha podido empezar mejor para los babazorros, ya que Carlos Vicente ha desarrollado una buena jugada junto a Boyé, llegando hasta el área por la banda derecha para que él mismo marcara en el minuto 3 (1-0) .
El gol les ha servido para motivarse y se han venido arriba, de manera que Blanco y Protesoni también han tenido ocasiones claras, pero esta vez el balón no ha llegado a la red. El Betis también ha tenido sus ocasiones, pero se han encontrado con un Sivera soberbio delante. El propio Bakanmbu ha podido igualar el marcador hasta en tres ocasiones
A la media hora, Tenaglia ha derribado a Abde dentro del área y el árbitro ha pitado penalti pero, tras revisar la jugada en el VAR, ha visto que ha sido el jugador del Betis el que ha pisado el del Alavés y ha anulado el penalti.
Los minutos finales de la primera parte han sido muy igualados, pero el equipo vasco ha conseguido irse al descanso por delante.
El inicio de la segunda parte ha sido una copia de la primera. En la primera jugada, Toni Martínez ha rematado de cabeza un centro para subir el segundo gol al marcador (2-0).
En Mendizorroza el ambiente festivo se ha dejado notar y los jugadores han respondido adecuadamente a la afición, manteniéndose firme en el terreno de juego y sin que el Betis encontrara el camino hacia el área, si bien Sivera ha tenido que aparecer un par de veces más para cortar sustos.
Las últimas ocasiones del partido han sido del Betis, que en el descuento ha logrado marcar un gol mediante Abde (2-1). Pero el Alavés ha aguantado bien en casa, logrando la victoria tras cinco jornadas y saliendo de los puestos de descenso.
Te puede interesar
Toni Martínez: "Este equipo siempre da la cara"
El jugador del Alavés ha hablado sobre la victoria lograda ante el Betis (2-1) en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Mendizorroza.
Chacho Coudet: "Jugamos en casa y sabemos que allí nos hacemos más fuertes"
Los babazorros recibirán este domingo al Betis en Mendizorrotza, en el encuentro correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga EA Sports. Debido a la jerarquía del rival, sumar una victoria como local es muy importante para el Alavés.
Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"
El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido.
Ander Guevara: "Hay que dar un paso adelante y hacer autocrítica para volver a ganar"
El Deportivo Alaves ha perdido por 1 a 0 ante el Atlético de Madrid. El tanto de cabeza Sorloth en el minuto 48 ha acabado con la resistencia del conjunto babazorro, que ha apretado en el tramo final y ha amenazado con llevarse un punto del Metropolitano, pero pasará la semana en posiciones de descenso, a un punto de la salvación.
El Alavés cae a la zona de descenso tras perder ante el Atlético (1-0)
El conjunto babazorro no ha hecho un buen partido en el Metropolitano, a pesar de haber podido lograr la igualada tras reaccionar en el tramo final. Sorloth ha marcado el gol de la victoria del Atlético nada más comenzar la segunda mitad.
Coudet: "Nos vamos a Segunda si nos distraemos con la Copa"
El Alavés se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano, este domingo, en el partido de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.
Coudet se muestra “contento por el grupo” y apunta que se quedan “con muy buenas sensaciones”
El entrenador del Deportivo Alavés ha celebrado el pase a cuartos de final de Copa y ha considerado que redondearon “un muy buen partido” ante el Rayo Vallecano, “un rival muy difícil”.
Los goles de Toni Martínez y Carlos Vicente meten al Alavés en cuartos en un partido muy cerrado ante el Rayo (2-0)
Una equilibrada primera parte ha acabado con empate a cero, pero tras el descanso el Alavés ha encontrado el premio del gol y el camino se ha allanado con la posterior expulsión de Isi Palazón.
Coudet: "Hace nueve años que el Alavés no se clasifica para cuartos, es ilusionante y sería lindo"
"Hicimos la mejor primera vuelta de los últimos cinco años, no es poco, mañana tenemos la oportunidad de pasar a cuartos, que hace nueve años que el club no lo consigue, entonces no es poco", ha enfatizado el entrenador babazorro.