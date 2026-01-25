Victoria del Alavés ante el Betis para escapar del descenso (2-1)

El gol les ha servido para motivarse y se han venido arriba, de manera que Blanco y Protesoni también han tenido ocasiones claras, pero esta vez el balón no ha llegado a la red. El Betis también ha tenido sus ocasiones, pero se han encontrado con un Sivera soberbio delante. El propio Bakanmbu ha podido igualar el marcador hasta en tres ocasiones

A la media hora, Tenaglia ha derribado a Abde dentro del área y el árbitro ha pitado penalti pero, tras revisar la jugada en el VAR, ha visto que ha sido el jugador del Betis el que ha pisado el del Alavés y ha anulado el penalti.