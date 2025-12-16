Copa del Rey
Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"

Rueda de prensa de Coudet previa al Alaves-Sevilla de Copa
Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Alavés. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eduardo Chacho Coudet entrenatzailearen prentsaurrekoa 25/26 Errege Kopako final-hamaseirenetako Alaves-Sevilla partidaren atarian

"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo",  ha recordado.

