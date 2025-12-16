"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo", ha recordado.