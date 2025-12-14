Alaves vs Real Madril (1-2)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Carlos Vicente: "Partidua irabazi genezakeela uste dut"

El jugador del Alavés Carlos Vicente.
18:00 - 20:00
Carlos Vicente. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko jokalariak EA Sports Ligako 16. jardunaldian Real Madrilen aurka jasotako porrotaz (1-2) hitz egin du. Taldeak azken unera arte borrokatu duela azpimarratu du, eta bere golaren ostean Mendizorrotzan partida irabazteko aukerak izan dituztela.

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X