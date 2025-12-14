Carlos Vicente: "Creo que podíamos habernos llevado el partido"
El jugador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Real Madrid (1-2) en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que el equipo ha peleado hasta el final, y que tras su gol hasta han tenido posibilidades de llevarse el partido en Mendizorroza.
El Alavés lucha, pero pierde contra el Real Madrid (1-2)
Mbappé ha marcado el primer gol y Carlos Vicente ha empatado el partido, pero el gol de Rodrigo ha dado la victoria a los madrileños.
Chacho Coudet: "No me fijo en la dinámica del rival, me fijo en lo nuestro"
Los babazorros recibirán este domingo en Mendizorroza al Real Madrid. El conjunto blanco llega a Vitoria-Gasteiz tras una racha irregular en Liga y con una lista de bajas que les preocupa. En la rueda de prensa de hoy muchas preguntas han girado en torno a la situación de los blancos, pero Chacho Coudet ha querido centrarse en su equipo.
Jon Pacheco: ''Estos tres puntos son muy importantes, de cara al futuro''
En el derbi que se ha jugado en Mendizorrotza, el Alavés ha superado, 1-0, a la Real Sociedad. Terminado el encuentro, el defensa navarro Jon Pacheco ha destacado que ha vivido un partido "especial", ya que se ha enfrentado por primera vez a la Real.
Víctor Parada: ''Era uno de esos partidos que pueden marcar la temporada, había que sacar los tres puntos''
El Alavés ha ganado a la Real Sociedad, 1-0, en el derbi vasco que se ha disputado en Mendizorrotza. Terminado el partido, Víctor Parada ha destacado la importancia del triunfo obtenido por su equipo.
Eduardo Coudet: ''Tenemos la necesidad de ganar''
El Alavés afronta la cita de mañana con la idea de romper la racha de tres derrotas consecutivas en la Liga. "Tenemos la necesidad de ganar. Por el buen nivel demostrado mereceríamos tener cinco puntos más", ha señalado Chacho Coudet en la rueda de prensa previa al encuentro.
Tenaglia: "Vine con muchísimos sueños; lo que tengo que hacer es demostrarles la confianza que han tenido en mí"
Nahuel Tenaglia ha renovado con el Deportivo Alavés hasta el 2029. El argentino, se ha mostrado muy agradecido con el club, querido y valorado.
Nahuel Tenaglia seguirá en el Alavés las próximas tres temporadas
El jugador argentino Tenaglia ha disputado 130 enfrentamientos desde que llegó a Vitoria-Gasteiz en febrero de 2022.
Resumen del partido de Copa del Rey Portugalete-Alavés (0-3) disputado en La Florida
El Alavés ha conseguido el pase a la ronda de dieciseisavos. El conjunto portugalujo con el empuje de la afición local, que ha llenado las gradas, ha plantado cara a los vitorianos, pero ha sido suficiente para superar al equipo dirigido por Eduardo Coudet, que cumplía un año al frente del Alavés.
El Alavés logra el pase a dieciseisavos de la Copa ante el Portugalete, que ha plantado cara (0-3)
Los de Coudet han comenzado el encuentro lanzados, ya que se han adelantado en el minuto 2 gracias a un bello tanto de Carlos Vicente. Tras el descanso han rubricado la victoria merced a un gol en propia meta, y Toni Martínez ha hecho el tercero en la prolongación.