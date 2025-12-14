Alavés vs. Real Madrid (1-2)
Carlos Vicente: "Creo que podíamos habernos llevado el partido"

El jugador del Alavés Carlos Vicente.
Carlos Vicente. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Carlos Vicente: "Partidua eraman genezakeela uste dut"
EITB

El jugador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Real Madrid (1-2) en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que el equipo ha peleado hasta el final, y que tras su gol hasta han tenido posibilidades de llevarse el partido en Mendizorroza.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza Vídeos deportivos

