El Alavés lucha, pero pierde contra el Real Madrid (1-2)

Más tarde, Bellingham ha marcado el segundo gol de los visitantes, pero el árbitro lo ha anulado por mano previa.

Au así, el gol le ha venido bien a los babazorros para despertar y poner en marcha la maquinaria. Victor Parada ha sido el primero en tener una ocasión por parte de los locales, y Courtois ha despejado con el rostro el chut de Ibáñez casi en la misma línea.

Nada más empezar la segunda parte, Sivera ha salvado al equipo respondiendo con un paradón el tiro de Vinicius. Poco a poco, la posesión y el juego se han ido igualando.

Entonces, en el minuto 70, Carlos Vicente, que acababa de entrar, ha recibido un pase desde su campo y se ha plantado solo ante Courtois para empatar el choque. Al principio, el árbitro ha pitado fuera de juego, pero tras revisarlo en el VAR ha validado el gol (1-1).