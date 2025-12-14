EA Sports Liga
El Alavés lucha, pero pierde contra el Real Madrid (1-2)

Mbappé ha marcado el primer gol y Carlos Vicente ha empatado el partido, pero el gol de Rodrigo ha dado la victoria a los madrileños.
VITORIA (ÁLAVA), 14/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra su gol, primero del equipo blanco, durante el partido de la jornada 16 de LaLiga que Deportivo Alavés y Real Madrid disputan este domingo en el estadio de Mendizorrotza. EFE/Adrián Ruiz de Hierro
Mbappé celebrando su gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek galdu egin du Real Madrilen aurka (1-2)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha perdido por 1-2 contra el Real Madrid este domingo en el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza.

El equipo madrileño ha comenzado dominando por completo los primeros minutos del encuentro. Mbappé y Bellingham han sido una constante pesadilla para un Alavés que le ha tocado defender su portería a toda costa.

A los 24 minutos de juego ha llegado el gol de Mbappé, con un derechazo desde lejos contra el que nada a podido hacer Sivera (0-1).

Más tarde, Bellingham ha marcado el segundo gol de los visitantes, pero el árbitro lo ha anulado por mano previa.

Au así, el gol le ha venido bien a los babazorros para despertar y poner en marcha la maquinaria. Victor Parada ha sido el primero en tener una ocasión por parte de los locales, y Courtois ha despejado con el rostro el chut de Ibáñez casi en la misma línea.

Nada más empezar la segunda parte, Sivera ha salvado al equipo respondiendo con un paradón el tiro de Vinicius. Poco a poco, la posesión y el juego se han ido igualando.

Entonces, en el minuto 70, Carlos Vicente, que acababa de entrar, ha recibido un pase desde su campo y se ha plantado solo ante Courtois para empatar el choque. Al principio, el árbitro ha pitado fuera de juego, pero tras revisarlo en el VAR ha validado el gol (1-1).

Pero la alegría le ha durado poco al equipo vitoriano. El Real Madrid ha vuelto a salir a por todo y Rodrygo ha vuelto a poner a los visitantes por delante tras recibir un buen pase de Vinicius (1-2).

El Alavés lo ha intentado hasta el final, pero ha estado más cerca otro gol del rival que el de ellos.

