Chacho Coudet: "Ez diot aurkariaren dinamikari erreparatzen, geureari begiratzen diot"
Babazorroek Real Madril hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, eta talde zuria bolada gorabeheratsu baten ostean helduko da Gasteizera. Prentsaurrekoan galdera asko izan dira Xabi Alonsok zuzentzen duen taldearen egoeraren inguruan, baina Chacho Coudetek bere taldean zentratu nahi izan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Jon Pacheco: ''Hiru puntu hauek oso garrantzitsuak dira etorkizunari begira''
Alavesek 1-0 garaitu du Reala Mendizorrotzan jokatu duten euskal derbian. Partidaren amaieran, Jon Pacheco atzelari nafarrak esan du partida berezia izan dela, aurrenekoz izan baitu Reala aurkari.
Victor Parada: ''Denboraldia markatu ahal duten partidetakoa zen; hiru puntuak atera behar genituen''
Alavesek 1-0 garaitu du Reala Mendizorrotzan jokatu duten euskal derbian. Partidaren amaieran, Victor Paradak bere taldearen garaipena nabarmendu du.
Eduardo Coudet: "Irabazteko beharra dugu"
Alavesek Ligako hiru porroten bolada txarra eteteko asmoz ekingo dio biharko hitzorduari. "Irabazteko beharra dugu. Erakutsitako maila onagatik bost puntu gehiago izatea mereziko genuke ", adierazi du Chacho Coudetek partidaren aurreko prentsaurrekoan.
''Amets askorekin etorri nintzen; nigan izan duten konfiantza bueltatu behar diet''
Nahuel Tenagliak kontratua berritu du Alavesekin 2029ra arte. Argentinarra oso eskertuta agertu da klubarekin, maitatua eta baloratua sentitzen dela adierazi du. (Bideoa gazteleraz)
Nahuel Tenagliak Alavesen jarraituko du datozen hiru denboraldietan
Tenaglia jokalari argentinarrak 130 norgehiagoka jokatu ditu, 2022ko otsailean Gasteizera iritsi zenez gero.
La Florida futbol-zelaian jokatutako Portugalete-Alaves (0-3) Errege Kopako partidaren laburpena
Alavesek Errege Kopako final-hamaseirenetako kanporaketarako txartela lortu du. Portugaletek, harmailak bete dituzten etxeko zaleen bultzadarekin, gasteiztarrei aurre egin die, baina ez da nahikoa izan. Eduardo Coudet entrenatzaile argentinarrak urte bat bete du gaur arabarren aulkian.
Alavesek Kopako final-hamaseirenetarako txartela lortu du lanak eman dizkion Portugaleteren aurka (0-3)
Coudeten jokalariek oso ondo hasi dute neurketa, 2. minutuan aurreratu baitira Carlos Vicenteren gol eder bati esker. Atsedenaldiaren ostean garaipena berretsi dute, Portugaletek bere atean sartutako gol bati esker. Toni Martinezek hirugarren gola egin du azken minutuetan.
Coudet: "Merezi duen seriotasuna eman behar zaio Kopako partidari"
Alavesek astearte honetan jokatuko du Portugaleteren aurkako kanporaketa. "Zelaia (La Florida) nahiko ondo dago", eskertu du entrenatzaile babazorroak, eta Portugaletek "talde zaila, joko nahiko zuzenakin", osatzen duela ohartarazi du.
Alavesek porrot egin du Bartzelonan, irabazten hasi bada ere (3-1)
Pablo Ibañezek lehen minutua bete baino lehen sartu du gola Alavesentzat. Alabaina, Hansi Flicken taldeak emaitza irauli du, Lamine Yamalek eta Dani Olmok sartutako golei esker.