Alaves vs Real Madril
Chacho Coudet: "Ez diot aurkariaren dinamikari erreparatzen, geureari begiratzen diot"

Declaraciones Chacho Coudet
Babazorroek Real Madril hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, eta talde zuria bolada gorabeheratsu baten ostean helduko da Gasteizera. Prentsaurrekoan galdera asko izan dira Xabi Alonsok zuzentzen duen taldearen egoeraren inguruan, baina Chacho Coudetek bere taldean zentratu nahi izan du. 

 

 

