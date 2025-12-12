Alavés vs. Real Madrid
Chacho Coudet: "No me fijo en la dinámica del rival, me fijo en lo nuestro"

18:00 - 20:00
Los babazorros recibirán este domingo en Mendizorroza al Real Madrid. El conjunto blanco llega a Vitoria-Gasteiz tras una racha irregular en Liga y con una lista de bajas que les preocupa. En la rueda de prensa de hoy muchas preguntas han girado en torno a la situación de los blancos, pero Chacho Coudet ha querido centrarse en su equipo. 

 

 

