Liga de Campeones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Manchester City, el Aston Villa y el Betis arrancan con victoria a domicilio la fase de liga de la Champions League

A su vez, el AEK de Atenas, el Real Madrid y el Betis se impusieron en el arranque de la máxima competición europea.
Porto (Portugal), 08/09/2026.- Manchester City's players celebrates a goal by Erling Haaland during the UEFA Champions League soccer match between FC Porto and Manchester City at the Dragao stadium in Porto, Portugal, 08 September 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/ESTELA SILVA
Jugadores del Manchester City celebran uno de los goles ante el Oporto. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Manchester Cityk, Aston Villak eta Betisek garaipenarekin ekin diote Txapeldunen Ligako faseari
KIROLAK EITB LOGO

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Manchester City, con doblete de Erling Haaland, y el Aston Villa ingleses arrancaron este martes la fase de liga de la Champions League 2026-2027 con sendas victorias a domicilio ante el Oporto portugués (0-2) y el Brujas belga (2-3). El equipo que entrena Enzo Maresca dominó de principio a final al equipo portugués. Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery ganó a domicilio en el Estadio Jan Breydel.

El Betis también ganó fuera de casa, ante el Lille, en el Stade Pierre-Maurov (2-3), en un partido en el que tuvo que remontar, después de que los locales se adelantaran en el marcador en dos ocasiones.

Asimismo, el Real Madrid venció por 2-1 al Inter de Milán, solventando su estreno en el Santiago Bernabéu con apuros, después de aprovechar dos errores de los italianos en la primera mitad y sufrir en la segunda.

El encuentro entre el Borussia Dortmund y el Villarreal acabó con victoria del conjunto alemán por 3-2. El duelo tuvo mucho ritmo de inicio, con los dos equipos presionando arriba, pero tras el descanso, los alemanes salieron fuertes y se impuso a los del técnico navarro Iñigo Pérez.

Este arranque de la fase de liga se completó con la victoria del AEK Atenas griego ante el debutante LASK austriaco por 1-0, gracias a un tanto de Razvan Marin en el minuto 21.

Este miércoles se disputa una nueva jornada de la fase de liga con estos encuentros: Sttutgart-Viking, Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atlético Madrid, Nápoles-Arsenal, PSG-Slovan Bratislava y Sporting Portugal-Galatasaray. 

Fútbol Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X