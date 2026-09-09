El Manchester City, el Aston Villa y el Betis arrancan con victoria a domicilio la fase de liga de la Champions League

El Manchester City, con doblete de Erling Haaland, y el Aston Villa ingleses arrancaron este martes la fase de liga de la Champions League 2026-2027 con sendas victorias a domicilio ante el Oporto portugués (0-2) y el Brujas belga (2-3). El equipo que entrena Enzo Maresca dominó de principio a final al equipo portugués. Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery ganó a domicilio en el Estadio Jan Breydel.

El Betis también ganó fuera de casa, ante el Lille, en el Stade Pierre-Maurov (2-3), en un partido en el que tuvo que remontar, después de que los locales se adelantaran en el marcador en dos ocasiones.

Asimismo, el Real Madrid venció por 2-1 al Inter de Milán, solventando su estreno en el Santiago Bernabéu con apuros, después de aprovechar dos errores de los italianos en la primera mitad y sufrir en la segunda.

El encuentro entre el Borussia Dortmund y el Villarreal acabó con victoria del conjunto alemán por 3-2. El duelo tuvo mucho ritmo de inicio, con los dos equipos presionando arriba, pero tras el descanso, los alemanes salieron fuertes y se impuso a los del técnico navarro Iñigo Pérez.

Este arranque de la fase de liga se completó con la victoria del AEK Atenas griego ante el debutante LASK austriaco por 1-0, gracias a un tanto de Razvan Marin en el minuto 21.

Este miércoles se disputa una nueva jornada de la fase de liga con estos encuentros: Sttutgart-Viking, Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atlético Madrid, Nápoles-Arsenal, PSG-Slovan Bratislava y Sporting Portugal-Galatasaray.