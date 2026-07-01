En el RCDE Estadium, Óskarsson ha adelantado a la Real, y el Espanyol ha empatado en el segundo tiempo; en Mendizorrotza, Toni Martínez ha hecho el 1-0, pero el Rayo Vallecano ha remontado en el tramo final; y en el Bernabéu, Guruzeta e Izeta han hecho los goles del Athletic, que ha caído ante el Real Madrid.