Calendario de los derbis vascos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027
LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2027 ha anunciado este martes su calendario para su próxima edición, que comienza el fin de semana del domingo 16 de agosto. Al igual que en la pasada campaña, cuatro equipos de Euskal Herria, que son el Alavés, el Athletic, Osasuna y la Real Sociedad, compiten en la Primera División.
Derbis vascos de la temporada 2026-2027 en LaLiga EA Sports
Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
4ª jornada, domingo 6 de septiembre: Alavés-Osasuna
7ª jornada, domingo 20 de septiembre: Athletic-Alavés
11ª jornada, domingo 1 de noviembre: Athletic-Real Sociedad
12ª jornada, domingo 8 de noviembre: Athletic-Real Sociedad
18ª jornada, domingo 3 de enero: Real Sociedad-Osasuna
19ª jornada, domingo 10 de enero: Alavés-Real Sociedad
Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
23ª jornada, domingo 7 de febrero: Athletic-Osasuna
27ª jornada, domingo 7 de marzo: Alavés-Athletic
29ª jornada, domingo 21 de marzo: Real Sociedad-Alavés
33ª jornada, domingo 21 de abril: Osasuna-Alavés
34ª jornada, domingo 2 de mayo: Real Sociedad-Athletic
35ª jornada, domingo 9 de mayo: Osasuna-Real Sociedad
Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
20ª jornada, domingo 3 de enero: Eibar-Real Sociedad B
Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
30ª jornada, domingo 14 de marzo: Real Sociedad B-Eibar
Además, El Eibar y la Real Sociedad B serán los equipos vascos que disputarán la Liga Hypermotion 2026-2027, y se enfrentarán, asimismo, en dos derbis.
Derbis vascos de la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion
Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
20ª jornada, domingo 3 de enero: Eibar-Real Sociedad B
Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
30ª jornada, domingo 14 de marzo: Real Sociedad B-Eibar
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El inicio de liga se disputará fin de semana del 15-16 de agosto. La competición acabará el 30 de mayo.
El árbitro Jon Ander González asciende a Primera División, y la árbitra Olatz Rivera a Segunda División
Jon Ander González ha dirigido durante siete temporadas partidos en Segunda División, en tanto que Olatz Rivera, que debutó en Primera División femenina en 2017, llega desde 1ª RFEF, y es la segunda mujer que asciende al fútbol profesional. Iosu Galech pasa de Primera a Segunda División.
El arbitraje da la razón a LaLiga y la competición se iniciará el fin de semana del 15-16 de agosto
LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) estaban enfrentados en sus posturas sobre el calendario de la campaña que viene, por lo que, tal y como dictamina el Convenio Colectivo, hubo que recurrir a un arbitraje que ha dado la razón al organismo que preside Javier Tebas.
Eder Sarabia deja de ser el entrenador del Elche
“Es el momento de parar, descomprimir y atender otras cosas”, ha señalado el técnico vasco, en rueda de prensa. El Elche, de la mano de Sarabia, ascendió a Primera División en la temporada 2024-2025, y ha logrado la permanencia en la campaña 2025-2026.
Empate de la Real Sociedad ante el Espanyol (1-1) y derrotas del Alavés contra el Rayo Vallecano (1-2) y del Athletic en el Bernabéu (4-2)
En el RCDE Estadium, Óskarsson ha adelantado a la Real, y el Espanyol ha empatado en el segundo tiempo; en Mendizorrotza, Toni Martínez ha hecho el 1-0, pero el Rayo Vallecano ha remontado en el tramo final; y en el Bernabéu, Guruzeta e Izeta han hecho los goles del Athletic, que ha caído ante el Real Madrid.
La quinta plaza de Champions acerca a Athletic y Osasuna a la Conference
La clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Conference League garantiza matemáticamente a España una plaza extra para la próxima Liga de Campeones y amplía también las opciones europeas para Athletic y Osasuna.
¿Qué tipo de derbi esperan los aficionados del Alavés y del Athletic?
Alavés y Athletic afrontan en Mendizorroza el último derbi vasco de la temporada. El Alavés mira a los puestos de descenso y el Athletic no está en su mejor momento ¿Qué pasará?
El derbi Alavés-Athletic se jugará el sábado 2 de mayo a las 18:30
El sábado 2 de mayo, Mendizorrotza será escenario del derbi vasco entre Alavés y Athletic. Mientras, la Real Sociedad viajará al sur para medirse al Sevilla el lunes 4 de mayo. Osasuna, por su parte, queda pendiente de horario a la espera de la UEFA Champions League.
Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)
El reparto de puntos, sin embargo, no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.