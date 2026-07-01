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Calendario de los derbis vascos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027

Estas son las fechas de los catorce derbis vascos de la próxima edición de los dos campeonatos; el primero tendrá lugar en la cuarta jornada, en la que Alavés y Osasuna se enfrentarán en Mendizorrotza.
Lucas Torro eta Pablo Ibañez Osasuna Alaves derbia
Una jugada del derbi Osasuna-Alavés de la pasada Liga. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako eta Hypermotion Ligako euskal derbien egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2027 ha anunciado este martes su calendario para su próxima edición, que comienza el fin de semana del domingo 16 de agosto. Al igual que en la pasada campaña, cuatro equipos de Euskal Herria, que son el Alavés, el Athletic, Osasuna y la Real Sociedad, compiten en la Primera División

Derbis vascos de la temporada 2026-2027 en LaLiga EA Sports

Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

4ª jornada, domingo 6 de septiembre: Alavés-Osasuna

7ª jornada, domingo 20 de septiembre: Athletic-Alavés

11ª jornada, domingo 1 de noviembre: Athletic-Real Sociedad

12ª jornada, domingo 8 de noviembre: Athletic-Real Sociedad

18ª jornada, domingo 3 de enero: Real Sociedad-Osasuna

19ª jornada, domingo 10 de enero: Alavés-Real Sociedad

Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

23ª jornada, domingo 7 de febrero: Athletic-Osasuna

27ª jornada, domingo 7 de marzo: Alavés-Athletic

29ª jornada, domingo 21 de marzo: Real Sociedad-Alavés

33ª jornada, domingo 21 de abril: Osasuna-Alavés

34ª jornada, domingo 2 de mayo: Real Sociedad-Athletic

35ª jornada, domingo 9 de mayo: Osasuna-Real Sociedad

Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

20ª jornada, domingo 3 de enero: Eibar-Real Sociedad B

Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

30ª jornada, domingo 14 de marzo: Real Sociedad B-Eibar

Además, El Eibar y la Real Sociedad B serán los equipos vascos que disputarán la Liga Hypermotion 2026-2027, y se enfrentarán, asimismo, en dos derbis.

Derbis vascos de la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion

Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

20ª jornada, domingo 3 de enero: Eibar-Real Sociedad B

Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

30ª jornada, domingo 14 de marzo: Real Sociedad B-Eibar

Fútbol LaLiga Hypermotion Athletic Club Real Sociedad Alavés Osasuna SD Eibar LaLiga EA Sports

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