Barça-Athletic, Real Madrid-Real Sociedad, Alavés-Getafe y Celta-Osasuna, en la primera jornada
Athletic y Real comenzarán la próxima temporada de LaLiga EA Sports con dos platos fuertes, ya que los Terzic se estrenarán contra el actual campeón el FC Barcelona a domicilio, y los de Matarazzo harán lo propio frente al Real Madrid en el Santiago Bernabeu, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Mientras, Alavés y Osasuna tendrán rivales, a priori, más asequibles en la primera jornada. Además, el equipo babazorro debutará en casa, en Mendizorrotza, donde recibirá al Getafe. Los de Quique Sánchez Flores serán el único equipo vasco en empezar como local la temporada. Por su parte, los rojillos, a las órdenes de Ramis, visitarán Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo.
El resto de la primera jornada la completan los choques Atlético de Madrid-Málaga, Deportivo de la Coruña-Elche, Espanyol-Levante, Racing de Santander-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Betis.
El inicio de liga se disputará fin de semana del 15-16 de agosto. La competición acabará el 30 de mayo.
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El arbitraje da la razón a LaLiga y la competición se iniciará el fin de semana del 15-16 de agosto
LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) estaban enfrentados en sus posturas sobre el calendario de la campaña que viene, por lo que, tal y como dictamina el Convenio Colectivo, hubo que recurrir a un arbitraje que ha dado la razón al organismo que preside Javier Tebas.
Eder Sarabia deja de ser el entrenador del Elche
“Es el momento de parar, descomprimir y atender otras cosas”, ha señalado el técnico vasco, en rueda de prensa. El Elche, de la mano de Sarabia, ascendió a Primera División en la temporada 2024-2025, y ha logrado la permanencia en la campaña 2025-2026.
Empate de la Real Sociedad ante el Espanyol (1-1) y derrotas del Alavés contra el Rayo Vallecano (1-2) y del Athletic en el Bernabéu (4-2)
En el RCDE Estadium, Óskarsson ha adelantado a la Real, y el Espanyol ha empatado en el segundo tiempo; en Mendizorrotza, Toni Martínez ha hecho el 1-0, pero el Rayo Vallecano ha remontado en el tramo final; y en el Bernabéu, Guruzeta e Izeta han hecho los goles del Athletic, que ha caído ante el Real Madrid.
La quinta plaza de Champions acerca a Athletic y Osasuna a la Conference
La clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Conference League garantiza matemáticamente a España una plaza extra para la próxima Liga de Campeones y amplía también las opciones europeas para Athletic y Osasuna.
¿Qué tipo de derbi esperan los aficionados del Alavés y del Athletic?
Alavés y Athletic afrontan en Mendizorroza el último derbi vasco de la temporada. El Alavés mira a los puestos de descenso y el Athletic no está en su mejor momento ¿Qué pasará?
El derbi Alavés-Athletic se jugará el sábado 2 de mayo a las 18:30
El sábado 2 de mayo, Mendizorrotza será escenario del derbi vasco entre Alavés y Athletic. Mientras, la Real Sociedad viajará al sur para medirse al Sevilla el lunes 4 de mayo. Osasuna, por su parte, queda pendiente de horario a la espera de la UEFA Champions League.
Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)
El reparto de puntos, sin embargo, no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.
El derbi vasco Athletic–Osasuna se jugará el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas
El martes 21 de abril, San Mamés será escenario del derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, mientras que el Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés. Al día siguiente, la Real Sociedad se enfrentará al Getafe en Anoeta.