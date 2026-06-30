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Barça-Athletic, Real Madrid-Real Sociedad, Alavés-Getafe y Celta-Osasuna, en la primera jornada

El inicio de liga se disputará fin de semana del 15-16 de agosto. La competición acabará el 30 de mayo.
YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling
Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Bartzelona-Athletic, Real Madril-Reala, Alaves-Getafe eta Celta-Osasuna, 2026/2027 EA Sports Ligako lehen jardunaldian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Athletic y Real comenzarán la próxima temporada de LaLiga EA Sports con dos platos fuertes, ya que los Terzic se estrenarán contra el actual campeón el FC Barcelona a domicilio, y los de Matarazzo harán lo propio frente al Real Madrid en el Santiago Bernabeu, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mientras, Alavés y Osasuna tendrán rivales, a priori, más asequibles en la primera jornada. Además, el equipo babazorro debutará en casa, en Mendizorrotza, donde recibirá al Getafe. Los de Quique Sánchez Flores serán el único equipo vasco en empezar como local la temporada. Por su parte, los rojillos, a las órdenes de Ramis, visitarán Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo.

El resto de la primera jornada la completan los choques Atlético de Madrid-Málaga, Deportivo de la Coruña-Elche, Espanyol-Levante, Racing de Santander-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Betis.

El inicio de liga se disputará fin de semana del 15-16 de agosto. La competición acabará el 30 de mayo.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club LaLiga EA Sports Alavés Osasuna Real Madrid FC Barcelona

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