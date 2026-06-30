Athletic y Real comenzarán la próxima temporada de LaLiga EA Sports con dos platos fuertes, ya que los Terzic se estrenarán contra el actual campeón el FC Barcelona a domicilio, y los de Matarazzo harán lo propio frente al Real Madrid en el Santiago Bernabeu, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mientras, Alavés y Osasuna tendrán rivales, a priori, más asequibles en la primera jornada. Además, el equipo babazorro debutará en casa, en Mendizorrotza, donde recibirá al Getafe. Los de Quique Sánchez Flores serán el único equipo vasco en empezar como local la temporada. Por su parte, los rojillos, a las órdenes de Ramis, visitarán Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo.

El resto de la primera jornada la completan los choques Atlético de Madrid-Málaga, Deportivo de la Coruña-Elche, Espanyol-Levante, Racing de Santander-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Betis.

El inicio de liga se disputará fin de semana del 15-16 de agosto. La competición acabará el 30 de mayo.