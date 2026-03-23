El Sevilla destituye a Matías Almeyda

El argentino Matías Almeyda ha sido destituido este lunes por el Sevilla como entrenador del equipo andaluz, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2). Almeyda ha dirigido al Sevilla en 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey.



Almeyda, que llegó al Sevilla en el verano de 2025, abandona el banquillo sevillista dejando al equipo en una delicada situación clasificatoria, decimosexto con 31 puntos tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas.



El Sevilla negocia con el exentrenador del Alavés Luis García Plaza como posible sustituto de Almeyda, aunque también sonado otros candidatos como Manolo Jiménez o Diego Martínez.



Con el argentino en el banquillo, el Sevilla ha sumado 31 puntos, de ellos dieciséis en quince partidos en su estadio y quince fuera en catorce encuentros, y es el equipo más goleado de Primera División, con 49 goles encajados.