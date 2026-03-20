El derbi Real Sociedad-Alavés se jugará el sábado 11 de abril a las 14:00 horas

Real Sociedad y Alavés se medirán el 11 de abril a las 14:00 horas, en el erbi correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.

Así, los donostiarras tendrán siete días sin competición oficial antes de disputar la gran final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el 19 en La Cartuja.

En lo que respecta al resto de equipos, Athletic y Osasuna jugarán el domingo 12 de abril. Los rojillos recibirán al Betis a las 14:00 horas mientras que los leones se enfrentarán al Villarreal en San Mamés a las 21:00 horas.

HORARIOS DE LA 31ª JORNADA

Viernes 10 de abril

Real Madrid - Girona 21:00.

Sábado 11 de abril

Real Sociedad - Alavés 14:00.

Elche - Valencia 16:15.

Barcelona - Espanyol 18:30.

Sevilla - Atlético de Madrid 21:00.

Domingo 12 de abril

Osasuna - Betis 14:00.

Mallorca - Rayo Vallecano 16:15.

Celta - Oviedo 18:30.

Athletic Club - Villarreal 21:00.

Lunes 13 de abril

Levante - Getafe 21:00.