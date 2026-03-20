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El derbi Real Sociedad-Alavés se jugará el sábado 11 de abril a las 14:00 horas

Los txuri-urdin tendrán así una semana de descanso antes de la final de Copa que disputarán ante el Atlético de Madrid el día 19 en Sevilla.
VITORIA-GASTEIZ, 06/12/2025.-Sadiq Umar (d), de la Real Sociedad y Lucas Boyé (c), del Alavés, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports entre el Alavés y la Real Sociedad, este sábado en el estadio de Mendizorroza en Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Los albiazules vencieron 1-0 en el encuentro de la 1ª vuelta. Foto: Efe.
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EITB

Última actualización

Real Sociedad y Alavés se medirán el 11 de abril a las 14:00 horas, en el erbi correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.

Así, los donostiarras tendrán siete días sin competición oficial antes de disputar la gran final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el 19 en La Cartuja.

En lo que respecta al resto de equipos, Athletic y Osasuna jugarán el domingo 12 de abril. Los rojillos recibirán al Betis a las 14:00 horas mientras que los leones se enfrentarán al Villarreal en San Mamés a las 21:00 horas.

 

HORARIOS DE LA 31ª JORNADA

Viernes 10 de abril

Real Madrid - Girona   21:00.

   

Sábado 11 de abril

Real Sociedad - Alavés   14:00.

Elche - Valencia   16:15.

Barcelona - Espanyol   18:30.

Sevilla - Atlético de Madrid   21:00.

   

Domingo 12 de abril

Osasuna - Betis   14:00.

Mallorca - Rayo Vallecano   16:15.

Celta - Oviedo   18:30.

Athletic Club - Villarreal   21:00.

   

Lunes 13 de abril

Levante - Getafe   21:00.

Derbi Vasco Alavés Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

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