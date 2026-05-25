2026KO MUNDUKO TXAPELKETA

Simon, Zubimendi, Merino, Oyarzabal eta Nico Williams, Munduko Txapelketara

Luis de la Fuente Espainiako hautatzaileak bost euskal jokalariak sartu ditu Munduko futbol Txapelketarako zerrendan; hori Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatuko dute, ekainaren 11tik uztailaren 16ra bitartean. De la Fuentek, halaber, Jon Martin eta Turrientes ere deitu ditu, entrenamenduetako lehen asterako.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Unai Simon (Athletic), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Mikel Oyarzabal (Reala) eta Nico Williams (Athletic) 2026ko Munduko futbol Txapelketan izango dira; hori Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatuko dute, ekainaren 11tik uztailaren 16ra bitartean. Luis de la Fuente Espainiako hautatzaileak bost euskal jokalariak sartu ditu txapelketarako zerrendan, eta, halaber, Realeko Jon Martin eta Beñat Turrientes ere deitu ditu, Espainiako selekzioaren lehenengo asteko entrenamenduetan ere ibiltzeko.

Deialdian, nabarmentzeko modukoa da ez dela sartu, azkenean, Alex Remiro; izan ere, De la Fuentek, orain arte, ia beti deitu izan du atezain nafarra. Azkenean, baina, Realeko jokalaria ez da Munduko Txapelketan arituko. 

Realeko beste jokalari batek ere, kasu honetan Ander Barrenetxeak, ezingo du Munduko Txapelketa jokatu; donostiarra deialditik at gelditu da, lesionatuta dabilelako. 

Athleticen aldetik, Dani Vivian ez da txapelketan arituko; gasteiztarra ere izan ohi da De la Fuenteren zerrendetan, baina ez da sartu azken honetan. 

Euskal taldeetan dabiltzan beste futbolariei dagokienez, hauek ere izango dira Munduko Txapelketan:

Osasuna: Victor Muñoz, Espainiarekin; Ante Budimir, Kroaziarekin.

Reala: Take Kubo, Japoniarekin; Gonçalo Guedes, Portugalekin; Duje Caleta-Car (lagapena amaitu zaio) eta Luka Sucic, Kroaziarekin.

Athletic: Aymeric Laporte, Espainiarekin.

