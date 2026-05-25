Simon, Zubimendi, Merino, Oyarzabal eta Nico Williams, Munduko Txapelketara
Luis de la Fuente Espainiako hautatzaileak bost euskal jokalariak sartu ditu Munduko futbol Txapelketarako zerrendan; hori Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatuko dute, ekainaren 11tik uztailaren 16ra bitartean. De la Fuentek, halaber, Jon Martin eta Turrientes ere deitu ditu, entrenamenduetako lehen asterako.
Unai Simon (Athletic), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Mikel Oyarzabal (Reala) eta Nico Williams (Athletic) 2026ko Munduko futbol Txapelketan izango dira; hori Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatuko dute, ekainaren 11tik uztailaren 16ra bitartean. Luis de la Fuente Espainiako hautatzaileak bost euskal jokalariak sartu ditu txapelketarako zerrendan, eta, halaber, Realeko Jon Martin eta Beñat Turrientes ere deitu ditu, Espainiako selekzioaren lehenengo asteko entrenamenduetan ere ibiltzeko.
Deialdian, nabarmentzeko modukoa da ez dela sartu, azkenean, Alex Remiro; izan ere, De la Fuentek, orain arte, ia beti deitu izan du atezain nafarra. Azkenean, baina, Realeko jokalaria ez da Munduko Txapelketan arituko.
Realeko beste jokalari batek ere, kasu honetan Ander Barrenetxeak, ezingo du Munduko Txapelketa jokatu; donostiarra deialditik at gelditu da, lesionatuta dabilelako.
Athleticen aldetik, Dani Vivian ez da txapelketan arituko; gasteiztarra ere izan ohi da De la Fuenteren zerrendetan, baina ez da sartu azken honetan.
Euskal taldeetan dabiltzan beste futbolariei dagokienez, hauek ere izango dira Munduko Txapelketan:
Osasuna: Victor Muñoz, Espainiarekin; Ante Budimir, Kroaziarekin.
Reala: Take Kubo, Japoniarekin; Gonçalo Guedes, Portugalekin; Duje Caleta-Car (lagapena amaitu zaio) eta Luka Sucic, Kroaziarekin.
Athletic: Aymeric Laporte, Espainiarekin.
Caleta-Carrek eta Wesleyk ez dute Realean jarraituko
Kroaziako atzelaria Olympique Lyonera (Frantzia) itzuliko da, eta aurrelari brasildarra Saudi Arabiako Al-Nassr taldera. Caleta-Car hasierako hamaikakoetan izan da denboraldiaren zati handi batean; Wesleyk, aldiz, minutu gutxi batzuk besterik ez ditu jokatu.
Deportivok lehen mailara igotzea lortu du, zortzi urteren ostean
Zaragozak, Huescak eta Cultural Leonesak, ostera, Lehen RFEF mailan jokatuko dute datorren denboraldian.
Eibarrek garaipena lortu du Kordobaren aurka, eta dena azken jardunaldian erabakiko da (2-0)
Armaginek ez dute igoera euren esku bakarrik, aurretik dituztelako Castello eta Burgos, bi puntuko aldearekin.
Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)
RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.
Catena: “Ez da izan espero genuen bezala, ezta nahi genuen bezala ere, baina Lehen Mailan gaude"
Osasunako jokalariak salbazioa lortu ondoren hitz egin du, nahiz eta Getaferen aurka galdu (1-0) EA Sports Ligako azken jardunaldian. Kritiko agertu da denboraldi amaieragatik, batez ere atzetik datozenei eragindako "sufrimenduagatik".
Osasunak galdu egin du Getaferen aurka, baina Lehen Mailan jarraituko du (1-0)
Porrotaren ondoren, aurkari zuzenen emaitzen zain geratu dira. Gironaren eta Elxeren arteko berdinketak mesede egin dio talde nafarrari, horri esker beste urtebetez Lehen Mailan jarraituko baitu.
Bartzelonak laugarren Txapeldunen Liga irabazi du Lyon garaituta
4-0 nagusitu da, Pajorren eta Parallueloren bina golei esker, bi urte geroago berriro Europako Txapeldunen Kopa eskuratzeko.
Lisci: “Taldea zelaian hilko da”
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak autokritika egin du eta adierazi du gaizki egin zutela pentsatuz 42 puntu bilduta nahikoa zela mailari eusteko. Edonola ere, taldea ondo dagoela eta Getaferen aurkako “finalean” gorritxoek dena emango dutela ziurtatu du.
Zer behar du Osasunak mailari eusteko?
Osasunak ez dauka ziurtatuta lehen mailan jarraitzea, eta Getaferen etxean jokatuko du ligako azken partida. Jose Bordalasen taldeak, berriz, Conference Ligan sartzea izango du lehian.