Simón, Zubimendi, Merino, Oyarzabal y Nico Williams, convocados para el Mundial
Unai Simón (Athletic), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Nico Williams (Athletic) han sido convocados para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 16 de julio. Los cinco jugadores vascos han sido incluidos en la lista hecha pública este lunes por el seleccionador de España, Luis de la Fuente, para el Mundial. De la Fuente, además, ha llamado a Jon Martín y a Beñat Turrientes, de la Real, como jugadores de apoyo, para la primera semana de concentración de la selección española.
En la convocatoria, destaca la ausencia del portero de la Real Sociedad Álex Remiro, que ha sido, hasta el momento, un fijo en los planes de De la Fuente; finalmente, el guardameta navarro no ha sido incluido en la lista del equipo de España.
Otro futbolista de la Real, Ander Barrenetxea, que contaba con opciones de disputar el Mundial, también ha quedado fuera de la lista, en este caso por lesión.
Por parte del Athletic, Dani Vivián, que también ha sido un jugador que ha contado de manera habitual con la confianza de Luis de la Fuente, tampoco estará en el campeonato.
En lo que respecta a otros futbolistas que pertenecen a los equipos vascos de fútbol, también estarán en el Mundial estos jugadores:
Osasuna: Víctor Muñoz, con España; Ante Budimir, con Croacia.
Real Sociedad: Take Kubo, con Japón; Gonçalo Guedes, con Portugal; Duje Caleta-Car (que finaliza cesión) y Luka Sucic, con Croacia.
Athletic: Aymeric Laporte, con España.
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