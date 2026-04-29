El portero del Zaragoza Esteban Andrada recibe una sanción de trece partidos, tras su puñetazo a Pulido, del Huesca
El portero argentino del Zaragoza Esteban Andrada ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado el pasado domingo en el estadio El Alcoraz.
El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1). Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido; nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca, para propinarle un puñetazo en la cara, momento en el que hubo una multitudinaria tángana entre los jugadores, en un final caótico que se saldó con varias tarjetas y más expulsiones.
Además, en LaLiga EA Sports, el Comité de Disciplina ha sancionado al jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón con siete partidos, por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro), durante el partido frente a la Real Sociedad.
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Andrada, portero del Zaragoza, ha sido expulsado por empujar a Pulido, capitán del Huesca. Nada más ver la tarjeta roja, ha perdido el control y ha propinado un puñetazo en la cara a Pulido.
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