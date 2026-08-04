Pretemporada
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Beti-Onak comienza la pretemporada, en una campaña con doble objetivo: llegar al play-off por el título, y la Copa de la Reina en casa

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Beti Onak lehen entrenamendua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beti-Onakek denboraldiaurreari ekin dio, bi helburu izango dituen denboraldian: titulurako play-offean egotea, eta etxean jokatuko duten Erregina Kopa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Replasa Beti-Onak ha llevado a cabo, este lunes, su primer entrenamiento. El equipo navarro ha mantenido el bloque de la pasada temporada, y ha incorporado a dos jugadoras: Edurne Donderis y Martina Lang. 

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