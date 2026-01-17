EHF EUROPEAN CUP
Beti-Onakek kanporaketa irauli beharko du Turkian, Europako Kopan jarraitu nahi badu

Beti-Onak
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Replasa Beti-Onakek 24-25 galdu du Bursa Büyüksehir talde turkiarraren aurka etxean jokatu duen EHF European Cup txapelketako final-zortzirenetako joaneko partida. Horrenbestez, itzuliko norgehiagokan, markagailua irauli beharko du, kanporaketa gainditu eta hurrengo fasera pasatzeko.

Beti-Onak Eskubaloia

