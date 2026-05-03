Un penalti fallado en el último segundo ha condenado a la derrota al Replasa Beti-Onak (23-20) frente al Málaga Costa del Sol este domingo en el partido de vuelta de cuartos de final de los play-off de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en Málaga.

El equipo navarro tenía una pequeña ventaja de dos goles al conseguir la victoria en el partido de ida disputado el Villalva (24-22), pero no les ha bastado y han quedado eliminadas por la mínima.

La primera parte del partido ha sido muy igualada. El Málaga ha tomado la delantera en los primeros choques, pero el Beti-Onak no se ha quedado atrás y ha igualado el marcador en varias ocasiones, llegando incluso a ponerse por delante. Aun así, no ha habido claro dominador y se han ido al descanso en tablas (11-11).

En la segunda mitad el guion del partido no ha cambiado demasiado. Las locales han ido un paso por delante, pero sin alejarse a más de dos goles de distancia. Hasta entrar en los últimos dos minutos.

El 23-20 que reflejaba el marcador decantaba la eliminatoria a favor del Málaga. Han sido varias las ocasiones de gol por ambas partes, pero nadie lograba marcar. Ya con el tiempo acabado, el Beti-Onak ha tenido en sus manos el penalti que podía llevar la eliminatoria a la prórroga. El balón se ha estrellado en el larguero, y el Beti-Onak ha quedado eliminado de los play-off.