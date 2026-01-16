Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Mariana Costa: "Gertatzen dena gertatzen dela, bi partidetan puntu positiboak ateratzen saiatuko gara"
Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir talde turkiarra hartuko du larunbat honetan, Europa Kopako final zortzirenetako joaneko partidan; itzulikoa, berriz, astebete geroago jokatuko da Turkian. Mariana Costa jokalariak azaldu du bi partidak irabazten saiatuko direla.
Zure interesekoa izan daiteke
Gehiago ikusi