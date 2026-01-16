EUROPA KOPA
Mariana Costa: "Gertatzen dena gertatzen dela, bi partidetan puntu positiboak ateratzen saiatuko gara"

Beti Onak
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir talde turkiarra hartuko du larunbat honetan, Europa Kopako final zortzirenetako joaneko partidan; itzulikoa, berriz, astebete geroago jokatuko da Turkian. Mariana Costa jokalariak azaldu du bi partidak irabazten saiatuko direla.

Beti-Onak Emakume kirolariak Eskubaloia

