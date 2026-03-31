Miguel Etxeberria renueva con el Beti-Onak para la temporada 2026-2027
Miguel Etxeberria ha renovado con el Replasa Beti-Onak para la temporada 2026-2027, tal y como ha informado el club de Villava. De esta manera, Etxeberria cumplirá, al menos, ocho temporadas consecutivas como entrenador del equipo navarro.
En palabras del propio club, la de Etxeberria es “una trayectoria que no para de crecer”. En la temporada 2025-2026, el Replasa Beti-Onak ocupa, actualmente, la quinta posición de la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola, y prepara con ilusión, además, la Copa de la Reina que se disputará en San Sebastián entre el 8 y el 10 de mayo.
En 2025, en la Copa de la Reina, el Beti-Onak, de la mano de Etxeberria, obtuvo un brillante subcampeonato.
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