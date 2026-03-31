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Miguel Etxeberria renueva con el Beti-Onak para la temporada 2026-2027

De esta manera, Etxeberria cumplirá, al menos, ocho temporadas consecutivas como entrenador del equipo navarro.
Miguel Etxeberria Beti-Onak
Miguel Etxeberria lleva siete temporadas dirigiendo al Beti-Onak. Imagen: Replasa Beti-Onak.
Euskaraz irakurri: Miguel Etxeberriak Beti-Onak taldearekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako
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J. E. R. | EITB

Última actualización

Miguel Etxeberria ha renovado con el Replasa Beti-Onak para la temporada 2026-2027, tal y como ha informado el club de Villava. De esta manera, Etxeberria cumplirá, al menos, ocho temporadas consecutivas como entrenador del equipo navarro.

En palabras del propio club, la de Etxeberria es “una trayectoria que no para de crecer”. En la temporada 2025-2026, el Replasa Beti-Onak ocupa, actualmente, la quinta posición de la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola, y prepara con ilusión, además, la Copa de la Reina que se disputará en San Sebastián entre el 8 y el 10 de mayo.

En 2025, en la Copa de la Reina, el Beti-Onak, de la mano de Etxeberria, obtuvo un brillante subcampeonato.

Balonmano Mujeres deportistas Beti-Onak

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