El Rocasa se corona como campeón de liga tras volver a ganar al Bera Bera (26-23)

El Rocasa Gran Canaria se ha impuesto este domingo al Super Amara Bera Bera por 26 a 23 en el segundo partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola, logrando así conquistar el segundo título de su historia siete años después.

El choque arrancó con máxima igualdad, con las defensas desactivando el armado ofensivo de los dos equipos, hasta que Elba Álvarez inauguró el encuentro casi a los cuatro minutos del inicio.

Los postes empezaron a lacerar a las visitantes, circunstancia que aprovechó Almudena Rodríguez para darle la primera ventaja a las isleñas tras los primeros 10 minutos de juego (3-2). Las campeonas de la pasada temporada no querían bajar los brazos y Giuliana Gavilán trataba de equilibrar la balanza.

La argentina Elke Karsten y Lisanne Kruijswijk lograron darle la vuelta al marcador, provocando un cortocircuito en las jugadoras de Dejan Moreno que llevó a sellar el primer tiempo con un elocuente 8-10.

No obstante, en la reanudación el Rocasa no solo igualó la contienda, sino que enganchó un 4-0 de parcial que cambió de lleno el ecosistema del partido (12-10).

Tardó en carburar el equipo vasco, hasta que Elba Álvarez equilibró de nuevo desde los siete metros y luego Elena Amores ponía en vanguardia al Bera Bera aprovechando las dos exclusiones de las isleñas (13-14).

Con el paso de los minutos, Elba Álvarez y Maitane Etxeberria lanzaron el órdago sobre la portería para poner el 22-21 a menos de cinco minutos para la conclusión.

Sin embargo, un gol de Therese en la recta final parecía inclinar la balanza en el momento clave, con un penalti añadido (24-21). A partir de ahí, el Rocasa supo contemporizar el juego para sellar, con 26-23 en el marcador, el segundo título liguero de su historia.