Rocasa se impone al Bera Bera en el primer partido de la final

Rocasa se ha hecho con el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Bera Bera (19-23). En la primera parte se le ha escapado el partido al equipo donostiarra, con balones perdidos y lanzamientos que se han ido fuera, lo que se veía en la cancha era un equipo irreconocible. La defensa amarilla se les ha quedado grande e incluso cuando han tenido ocasiones claras, no han estado finas, hasta el punto de marcar sólo un gol en los primeros 18 minutos. Rocasa, por su parte, ha pasado con facilidad la defensa azul. Hemos visto mucha precisión en los dos extremos y el equipo ha jugado cómodo. También se ha notado en el resultado, con 5-12 en el marcador, es decir, 6 puntos de ventaja.

En la segunda parte el partido ha cambiado radicalmente. El conjunto donostiarra ha mostrado su mejor versión, potentes, rápidas y precisas. El partido se les ha puesto cuesta arriba a las canarias, les ha costado contrarrestar la presión de las guipuzcoanas y encontrar el área pequeña. Las locales han dado un paso de gigante tanto en ataque como en defensa y en el minuto 52 el marcador reflejaba 15-19. Con esta última batalla han conseguido un resultado de 14-11, pero no ha sido suficiente y Rocasa se ha impuesto en San Sebastián por 19-23.

Por lo tanto, si el Bera Bera quiere seguir siendo absoluta ganadora, no le queda otra opción que ganar este domingo en Gran Canaria, para poder tener la última oportunidad y conseguir así el tercer triplete consecutivo, en San Sebastián.